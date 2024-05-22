Рубль в среду слегка укрепился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка опустились на Московской бирже по итогам среды; рубль слабо укрепился к бивалютной корзине после уверенного роста в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара составил 90,06 руб. в 19:00, что на 3 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,78 руб., подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,9 копейки, до 93,53 руб. Курс китайского юаня, напротив, повысился всего на 0,1 копейки - до 12,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка поднялся к доллару и евро по итогам торгов в среду в ожидании новых стимулов к движению. С начала недели рубль активно укреплялся к основным валютам в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае, и после того, как в первой половине среды доллар и китайский юань обновили минимальные отметки с конца января - начала февраля, участники рынка взяли паузу в ожидании новых драйверов.

Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Внимание глобальных инвесторов направлено на получение новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В среду после закрытия американского рынка будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, которое состоялось 30 апреля - 1 мая и по результатам которого регулятор сохранил ставку на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание Федрезерва пройдет 11-12 июня.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок.

"В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из ФРБ Бостона Сюьзен Коллинз также во вторник подчеркнули необходимость дождаться новых сигналов ослабления инфляции, прежде чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

"В среду рубль немного укрепился к доллару и евро, заметно снизил темпы роста, наблюдавшиеся в первые дни недели. Утром доллар падал до 89,75 руб. впервые с 31 января благодаря продажам валюты перед налоговыми платежами в мае, но с началом основной сессии сумел вернуться выше 90 руб. на нейтральном новостном фоне. Основным событием дня сегодня станет публикация протокола заседания ФРС - участники рынков надеются получить дополнительные сигналы от американского ЦБ о настроениях относительно начала снижения ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль сохраняет импульс к росту, торгуется в районе отметки 90 руб. по отношению к доллару США. На текущей неделе российская валюта опускалась ниже 90 руб. Поддержку национальной валюте оказывают продажи как со стороны экспортеров, так и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Также рубль усиливается на фоне ожиданий инвесторов сохранения жесткой монетарной политики регулятором более продолжительное время. В краткосрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля к доллару в диапазоне 90-94 руб.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, публикация данных об изменении запасов топлива в США не оказала значительного влияния на рынок.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали в среднем падение запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Респонденты Trading Economics ожидали сокращения нефтяных запасов на 2,55 млн баррелей.

Котировки июльских фьючерсов на сорт Brent к 19:00 по московскому времени снизились на 1,07% - до $81,97 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,11% и составляла $77,76 за баррель.

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд.

Внимание рынка все больше переключается на встречу стран-участниц ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в среду, на ней будет обсуждаться текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. При этом он не стал комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи некоторыми членами альянса.

"У нас будет первого числа встреча (1 июня - ИФ). Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах. Но я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии в целом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли ряд стран - "добровольцев", входящих в ОПЕК+, могут выйти из сокращений добычи.

Ранее, в середине мая, министр нефти Ирака Хайян Абдулгани заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже на следующий день министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства нефти будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год. В их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир, у которых есть потенциал для увеличения добычи нефти в следующем году.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 мая на 21,95 копейки, до 90,1887 руб., и уменьшил курс евро на 39,82 копейки, до 97,8989 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 24,24 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,1339 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,83 копейки, до 90,1625 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 192,824 млн, из которых $279,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $913,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 42,19 копейки, до 97,8574 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 40,77 копейки, до 97,8526 руб. Объем торгов евро составил EUR416,257 млн, из которых EUR123,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 мая осталась на прежних отметках - 15,85% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в среду на 1 базисный пункт, до 16,0% годовых, ставка на три месяца не изменились относительно предыдущего торгового дня - 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев также осталась на уровне вторника, составив 16,2% годовых.