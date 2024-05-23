Руководители ФРС готовы к подъему процентных ставок при необходимости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ряд руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявил о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

"Различные участники заседания отметили готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, если риски инфляции материализуются таким образом, что такие действия станут уместными", - говорится в протоколе.

Представители ФРС были обеспокоены тем, что стоимость жилья не снизилась так сильно, как они ожидали. Стоимость рабочей силы также опустилась не настолько существенно, как они предполагали. Это два основных источника инфляции в США в настоящее время.

Кроме того, стабильно растущая экономика страны может поддерживать потребительский спрос на товары и услуги на достаточно значительном уровне, в результате чего цены остаются высокими, предположили некоторые представители ФРС.

По этой причине они считают, что Федрезерву "потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы обрести бОльшую уверенность в том, что инфляция будет двигаться" к целевому уровню в 2%. При этом руководители ФРС ожидают, что экономика будет расти более медленными темпами, и это поможет вернуть сбалансированность спроса и предложения.

ФРС по итогам последнего заседания сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняла ее шесть заседаний подряд.

В сообщении, опубликованном сразу после заседания, говорилось, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, (...) инфляция ослабла за последний год, но остается повышенной". При этом в нем отмечалось, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной FOMC цели по инфляции в 2%".

Следующее заседание FOMC назначено на 11-12 июня. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.