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Глава ФРБ Атланты спрогнозировал медленный спад инфляции в США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экономика США замедляется, хотя и черепашьими темпами, и это должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции, заявил Bloomberg Television глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

"Мы много разговариваем с бизнес-лидерами, и все они говорят нам, что активность замедляется", - сказал он и добавил, что они также отмечают ослабление ценового давления.

"Я прогнозирую, что инфляция продолжит замедляться в этом году и в 2025 году", - сказал Бостик. Но, по его словам, подъем потребительских цен будет ослабевать более медленными темпами, чем многие ожидали.

Прогноз Бостика в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы не изменился. Он ожидает одного снижения базовой процентной ставки в этом году, которое произойдет в четвертом квартале.

Ключевой вопрос, по его словам, заключается в том, когда ФРС будет уверена, что инфляция явно движется к цели в 2%. "Я думаю, пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем это наверняка", - сказал он.

С июля 2023 года Федрезерв удерживает ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что является самым высоким уровнем с 2001 года.

США ФРБ Атланты ФРС Рафаэль Бостик
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