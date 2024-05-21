Глава ФРБ Кливленда не уверена в трех снижениях ставки ФРС в 2024 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер подумывает об отказе от своего прежнего прогноза, по которому Федеральная резервная система снизит процентные ставки три раза в этом году, сообщает MarketWatch.

Такой прогноз она давала в начале апреля, но теперь у нее есть сомнения.

"Учитывая изменения, которые я сейчас наблюдаю в экономике, я не думаю, что это все еще уместно", - сказала она Bloomberg Television.

Инфляционные риски возросли с первого квартала, и реальная экономика оказалась "немного сильнее, чем я ожидала", добавила Местер.

Местер в 2024 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC), однако она покинет пост главы ФРБ Кливленда в конце июня, поскольку срок ее службы на нем истекает.

Следующее заседание FOMC пройдет 11-12 июня.