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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Nvidia представила процессор нового поколения Blackwell для технологий ИИ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Nvidia Corp. представила процессор Blackwell, который предназначен для работы технологий искусственного интеллекта и обладает повышенной производительностью.

Blackwell насчитывает 208 млрд транзисторов по сравнению с 80 млрд в прошлогоднем H100, сообщает Financial Times.

По словам гендиректора Nvidia Дженсена Хуана, новый процессор обеспечивает вдвое большую мощность при тренировке моделей ИИ по сравнению с чипами текущего поколения, а также в пять раз увеличивает скорость ответа моделей, включая чат-бот ChatGPT, на запросы пользователей при повышенной энергоэффективности.

Акции Nvidia подешевели на 1,8% на дополнительных торгах в понедельник после презентации чипа. Рынок давно ждал презентации, и она уже была учтена в котировках, отмечает MarketWatch.

Капитализация компании выросла на 78% с начала года и в 3,4 раза за последние 12 месяцев, до $2,2 трлн. Nvidia теперь занимает третье место в списке самых дорогих компаний США, уступая только Microsoft и Apple. Такой стремительный рост обеспечила популярность технологий ИИ.

Когда Nvidia представляла свой предыдущий процессор Grace Hopper примерно два года назад, у нее было два потенциальных клиента. "Теперь их больше", - отметил Хуан.

По оценкам компании, интерес к процессорам Blackwell проявят практически все ведущие технологические компании мира, включая Amazon, Dell, Google, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Microsoft, OpenAI, Oracle и Tesla.

Nvidia Blackwell
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