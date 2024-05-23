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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Минэкономразвития до 30 августа подготовит стратегию пространственного развития РФ до 2030 г.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с ведомствами до 30 августа подготовить и внести в правительство проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Поручения по итогам стратегической сессии о стратегии пространственного развития России опубликованы на сайте правительства.

"Предполагается, что стратегия будет учитывать приоритеты пространственного развития и планы по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В ней также будет обозначена стратегическая роль новых регионов страны", - говорится в сообщении.

Комментируя необходимость подготовки новой стратегии, Мишустин отметил, что действующая сейчас стратегия была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Поэтому задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты и быть увязаны с национальными целями и проектами и другими программами.

Также Минэкономразвития нужно до 1 октября представить предложения по концепции государственной политики в сфере морского пространственного планирования.

Кроме того, в рамках работы по повышению качества планирования развития транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минцифры и Минэкономразвития поручено представить до 1 июля в правительство план мероприятий по разработке государственной информационной системы "Транспортно-экономический баланс".

Михаил Мишустин Минэкономразвития
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