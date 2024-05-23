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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

ADNOC продала акции ADNOC Drilling на $935 млн

Это крупнейшее за всю историю ОАЭ размещение через ускоренный сбор заявок для публичных компаний

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), нефтяная госкомпания из ОАЭ, продала 880 млн, или 5,5%, акций ADNOC Drilling на $935 млн в рамках размещения для институциональных инвесторов, говорится в пресс-релизе ADNOC.

Транзакция стала крупнейшим за всю историю размещением через ускоренный сбор заявок для публичных компаний страны.

В результате доля акций ADNOC Drilling в свободном обращении (free float) увеличилась в 1,5 раза, до 16,5%.

ADNOC осталась мажоритарным акционером компании с долей в 78,5%.

ADNOC Drilling - крупнейшая буровая компания на Ближнем Востоке.

ОАЭ ADNOC ADNOC Drilling
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