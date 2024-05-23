Brent подорожала до $82,48 за баррель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти развернулись к росту днем в четверг, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих трех сессий подряд.

К 14:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,58 (0,71%), до $82,48 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,58 (0,75%), до $78,15 за баррель.

В среду Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,4%. Негативным фактором для нефтяных котировок стали данные о запасах топлива в США.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

"Слабость рынка в последние дни наблюдалась на фоне слабых статданных, включая рост запасов нефти, умеренный спрос и ослабление рентабельности НПЗ", - отметили аналитики Citigroup.

Кроме того, на цены на нефть оказали давление заявления представителей руководства Федрезерва о том, что они готовы удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Аналитики полагают, что снижение ставки может поддержать американскую экономику и спрос на топливо.