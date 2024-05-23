В Думе отказались позволить клиринговым организациям распоряжаться обеспечением при банкротстве участника клиринга

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал идею о предоставлении клиринговым организациям права оставлять обеспечение себе при банкротстве участника клиринга. Соответствующие нормы были исключены из законопроекта о правилах прекращения обязательств на случай несостоятельности участника клиринга.

Законопроект (№269210-8) ко второму чтению опубликован в электронной базе данных парламента в четверг.

Сейчас при введении процедуры банкротства в отношении участника клиринга, а в отношении участника клиринга - кредитной организации также в случае отзыва лицензии, обязательства такого участника клиринга прекращаются. Покрытие их задолженности производится за счет имущества, предоставленного в качестве обеспечения. При этом клиринговой организации на реализацию обеспечения отводится не более двух рабочих дней с даты определения нетто-обязательства.

Авторы инициативы рассчитывали, что предоставление клиринговым компаниям права не только продавать обеспечение, но и оставлять его себе, позволит минимизировать потери участника клиринга, а также снизить влияние на рынок при продаже большого пакета ценных бумаг или иного имущества.

Однако ко второму чтению соответствующие нормы из законопроекта думский комитет убрал.

При этом в документ были внесены нормы об уточнении даты прекращения обязательств. Это должно осуществляться в дату, указанную в правилах клиринга, либо на третий день, который идет за датой принятия судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, либо отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Сейчас обязательства прекращаются либо по правилам клиринга, либо на следующий день после упомянутого решения суда или отзыва лицензии у банка.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 28 мая, в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.