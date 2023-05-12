Правительство поддержало законопроект о банкротстве участника клиринга

Проект наделит клиринговые организации правом распоряжаться обеспечением в случае банкротства участника клиринга

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство вынесло положительный отзыв на депутатский законопроект, по которому клиринговые организации в случае банкротства участника клиринга получат возможность оставить обеспечение себе, в то время как согласно действующему законодательству обеспечение необходимо продать за два дня.

Положительный отзыв опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект № 269210-8 в декабре 2022 в Думу внесла группа сенаторов и председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас по закону при введении процедуры банкротства в отношении участника клиринга, а в отношении участника клиринга - кредитной организации также в случае отзыва лицензии, обязательства такого участника клиринга прекращаются.

Покрытие совокупной финансовой задолженности участника клиринга производится за счет имущества, предоставленного в качестве обеспечения. При этом срок реализации клиринговой организацией имущества, предоставленного в качестве обеспечения, не может превышать два рабочих дня с даты определения нетто-обязательства.

Поддержанный правительством законопроект разрешает клиринговым компаниям не только продавать предоставленное в качестве обеспечения имущество, но и оставлять его себе. По мнению авторов законопроекта, данная мера позволит минимизировать потери участника клиринга, в отношении которого рассчитывается нетто-обязательство, а также снизить влияние на рынок при продаже большого пакета ценных бумаг или иного имущества.

"Предлагаемая законопроектом возможность клиринговой организации оставить имущество за собой допускается только в отношении клиринговой организации, являющейся стороной сделки, в целях обеспечения исполнения обязательств перед которой было предоставлено имущество", - напоминается в отзыве правительства. При этом в соответствии с действующим законом о клиринге в качестве такой клиринговой организации может быть только центральный контрагент, в связи с чем положения законопроекта требуют соответствующих уточнений, говорится в отзыве.

"Кроме того, для обеспечения баланса интересов участника клиринга, признанного банкротом, кредиторов такого участника и клиринговой организации в законопроекте следует определить условия, при наступлении которых центральный контрагент вправе принять решение об оставлении имущества за собой, а также порядок дальнейшей реализации центральным контрагентом оставленного имущества", - говорится в отзыве.