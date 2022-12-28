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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Думу внесли законопроект о банкротстве участника клиринга

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который даст клиринговым организациям возможность оставить обеспечение себе в случае банкротства участника клиринга. Действующее законодательство требует продать обеспечение за два дня.

Законопроект № 269210-8 внесли в палату три сенатора и председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По действующему законодательству, при введении процедуры банкротства в отношении участника клиринга, а в отношении участника клиринга - кредитной организации также в случае отзыва лицензии, обязательства такого участника клиринга прекращаются.

Покрытие совокупной финансовой задолженности участника клиринга производится за счет имущества, предоставленного в качестве обеспечения. При этом срок реализации клиринговой организацией имущества, предоставленного в качестве обеспечения, не может превышать два рабочих дня с даты определения нетто-обязательства.

"Следствием наличия требования о реализации имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и короткого срока для такой реализации является существенное движение рынка, особенно в отношении менее ликвидных ценных бумаг, что в свою очередь влияет на интересы добросовестных участников рынка", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект разрешает клиринговым компаниям не только продавать предоставленное в качестве обеспечения имущество, но и оставлять его себе. По мнению авторов законопроекта, данная мера позволит минимизировать потери участника клиринга, в отношении которого рассчитывается нетто-обязательство, а также снизить влияние на рынок при продаже большого пакета ценных бумаг или иного имущества.

Госдума Анатолий Аксаков
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