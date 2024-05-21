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Розничные продажи коньяка в России в январе-апреле выросли на 8,3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России в январе-апреле 2024 года розничные продажи коньяка составили 4,6 млн декалитров (дал), что на 8,3% больше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Продажи водки за эти четыре месяца составили 24,4 млн дал, это на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 38,4 млн дал (на 4,7% больше).

Виноградных вин за этот период потребители приобрели на 2% больше, 17,8 млн дал, игристых (шампанских) - на 13,6% больше, 6,8 млн дал, ликерных - на 2,1% меньше, 411,4 тыс. дал.

Продажи слабоалкогольных напитков увеличились на 7,8%, до 6 млн дал.

Всего за четыре месяца в рознице было реализовано 73,95 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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