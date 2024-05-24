"Роснано" в I квартале вышло в прибыль при росте выручки в 10,8 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" в I квартале по РСБУ возросла в 10,8 раза - до 5,7 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании. Компания также сообщила о чистой прибыли в 278,1 млн рублей против убытка в 396,3 млн рублей годом ранее.

Валовая прибыль составила 871,8 млн рублей, увеличившись на 66,2%.

Прибыль от продаж составила 430,4 млн рублей против убытка в размере 58,5 млн рублей за аналогичный период 2023 года.

"По итогам I квартала 2024 года компания значительно улучшила финансовые показатели и заключила ряд соглашений по реализации масштабных стратегических проектов", - сказал "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов, комментируя результаты квартала.

В частности, напомнил он, достигнута договоренность о реструктуризации задолженности перед банками-кредиторами. Сокращение расходов на выплату процентов по кредитам - основной статьи затрат - позволит компании снизить стоимость обслуживания обязательств на более чем 1 млрд рублей в месяц, уточнил Юнусов.

По его словам, операционные расходы "Роснано" в I квартале сократились на 25% "благодаря рациональному использованию ресурсов компании". Кроме того, сообщил топ-менеджер, подписан ряд соглашений с китайскими партнерами в области электрологистики и утилизации.

"На сегодняшний день запущен процесс согласования деталей строительства специализированного завода по переработке промышленных отходов. Сформирован пайплайн инвестиционных проектов стоимостью более 100 млрд рублей, утверждаются параметры сотрудничества с потенциальными инвесторами", - заключил Юнусов.

"Роснано" в октябре 2023 года сообщило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

В апреле компания сообщила, что согласовала с банками-кредиторами ("Совкомбанком", "Промсвязьбанком", а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия") досрочное погашение долга с дисконтом в размере около 20%. В "Роснано" говорили, что это позволит компании сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 млрд рублей, досрочно погасить почти весь "исторический" долг и сосредоточиться на перспективной фазе стратегии.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями. Из этого долга - 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, говорил Юнусов "Интерфаксу".

Вместе с тем в опубликованном в начале мая отчете "Роснано" заявило о необходимости получения госфинансирования, причем не только на обслуживание долга, но и на продолжение деятельности компании. Соответствующие переговоры с правительством ведутся, уточнялось в ответе. "Если общество сможет получить финансирование от акционеров в необходимом объеме, оно будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность", - говорится в документе.