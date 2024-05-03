"Роснано" обсуждает с властями допфинансирование для обслуживания долга

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Роснано" обсуждает с правительством возможность получения дополнительного финансирования, которое требуется для обслуживания долга и обеспечения непрерывности деятельности компании, говорится в пояснении к ее бухотчетности.

По мнению руководства "Роснано", несмотря на то, что оборотные активы компании на конец 2023 года превышали краткосрочные обязательства на 5,7 млрд рублей, в обозримом будущем долг, включая затраты на его обслуживание, может "не быть обеспечен активами общества в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации".

"Исходя из оценки состояния ликвидности общества в ближайшем обозримом будущем, руководство общества полагает, что потребуется дополнительное финансирование со стороны акционера для выполнения обязательств, в том числе на обслуживание долга, а также для осуществления финансово-хозяйственной деятельности", - говорится в пояснении к бухотчетности.

В настоящее время ведется обсуждение допфинансирования, однако юридически обязывающие документы о возможности такого финансирования со стороны акционера на данный момент отсутствуют, говорится в документе.

В связи с этим компания заявляет о наличии "существенной неопределенности", которая "может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно".

"В то же время, если общество сможет получить финансирование от акционеров в необходимом объеме, оно будет в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность", - говорится в документе.

"Роснано" в октябре 2023 года сообщило в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия 2023 года чистый долг составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями, говорил в феврале "Интерфаксу" управляющий финансовый директор "Роснано" Владислав Юнусов. Он уточнял, что из оставшегося долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты.

В конце апреля компания сообщила, что согласовала с банками-кредиторами ("Совкомбанком", "Промсвязьбанком", а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия") досрочное погашение долга с дисконтом в размере около 20%. В "Роснано" говорили, что это позволит компании сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 млрд рублей, досрочно погасить почти весь "исторический" долг и сосредоточиться на перспективной фазе стратегии.