"Роснано" увеличило полугодовую выручку по РСБУ в 5,4 раза - до 6,1 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" по РСБУ в I полугодии 2024 года составила 6,1 млрд рублей, что 5,4 раза больше, чем годом ранее (1,1 млрд рублей), сказано в отчетности компании.

Валовая прибыль составила 1,1 млрд рублей - на 0,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Прибыль от продаж возросла в 3,3 раза - до 336,7 млн рублей.

Полугодовая чистая прибыль "Роснано" составила 3,9 млрд рублей против убытка в 626,8 млн рублей годом ранее.

Чистая прибыль по МСФО выросла на 6,9% и составила 3,1 млрд рублей по сравнению с 2,9 млрд рублей в сопоставимом периоде.

"Положительная динамика обусловлена снижением долговой нагрузки с учетом достигнутых ранее соглашений с банками о погашении значительной части "исторических обязательств" с дисконтом", - прокомментировали "Интерфаксу" в компании результаты полугодия.

"Роснано", с 2023 года не раз предупреждавшее о риске банкротства, в июле сообщило о выплате банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20% (с учетом экономии на процентах - 40%). Сумму выплат в компании не называли. С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил ранее "Интерфаксу" близкий к компании источник.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, сейчас "Роснано" проводит серию сделок по урегулированию остатка задолженности, большая часть которых была закрыта в июне 2024 года. "Оставшаяся (часть задолженности - ИФ) - до конца 2024 года. После нормализации отчетности ожидается, что оговорка аудитора о неопределенности в отношении непрерывности деятельности будет снята", - сказали в компании.