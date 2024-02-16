В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ не видит проблемы с дефицитом юаневой ликвидности у банков, для ослабления волатильности на рынке работают такие инструменты как валютные свопы, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Никакого дефицита юаней нет, на наш взгляд", - заявила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что на юаневом рынке бывают периоды волатильности, вызванные спросом на юаневую ликвидность, как это было в преддверии нового года в Китае.

"Такая волатильность была и раньше по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты - валютные свопы, и есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим", - сказала Набиуллина.