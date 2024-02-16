Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ не видит проблемы с дефицитом юаневой ликвидности у банков, для ослабления волатильности на рынке работают такие инструменты как валютные свопы, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Никакого дефицита юаней нет, на наш взгляд", - заявила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что на юаневом рынке бывают периоды волатильности, вызванные спросом на юаневую ликвидность, как это было в преддверии нового года в Китае.

"Такая волатильность была и раньше по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты - валютные свопы, и есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Coinbase вернулся к чистой прибыли в IV квартале и увеличила выручку в 1,5 раза

Розничные продажи водки в РФ в январе сохранились на уровне 2023 года

Розничные продажи водки в РФ в январе сохранились на уровне 2023 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });