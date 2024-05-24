Россия в 2023 году увеличила экспорт баранины в 11 раз

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала 10 968 тонн баранины, что в 11 раз превышает показатель 2022 года, заявил гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров на пленарном заседании XXIV Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске.

Он уточнил, что основной объем экспорта этой продукции - 98% или 10,73 тонны - пришелся на Иран. Также баранина поставлялась в Белоруссию, Казахстан, Армению, Саудовскую Аравию.

Импорт живых овец и коз в Россию в 2023 году вырос 3,5 раза, до 3,8 тысячи голов. Наибольшие объемы поставок - по 40% пришлись на Австрию и Нидерланды. Животные также поставлялись из Германии и Венгрии.

Егоров сообщил о сокращении объемов выращивания овец и коз на убой.

"В 2023 году в хозяйствах всех категорий было произведено 443,7 тысячи тонн овец и коз на убой в живом весе, что составляет 98,6% к уровню 2022 года. Стоит задуматься, почему так получилось", - сказал он.

Снижение отмечено в Дагестане, где в целом объем производства составил 74,9 тысячи тонн (-0,7% к уровню 2022 года), Калмыкии - 42 тысячи тонн (-2,6%), Астраханской области - 33,1 тысячи тонн (-15%), КЧР - 18,8 тысячи тонн (-2,6%), Волгоградской области - 22 тысячи тонн (-1,4%) и республике Тува - 9,8 тысячи тонн (-4,8%). Рост производства отмечен на Ставрополье - 27,7 тысячи тонн (+3%).

Отмечено снижение поголовья овец и коз в хозяйствах всех категорий - 20,3 млн голов в 2023 году против 20,8 млн голов годом ранее.

Особое внимание глава Национального союза овцеводов обратил на растущий импорт немытой шерсти и ТОПСа (обработанной шерсти - ИФ) в Россию.

"Мы в 2023 году экспортировали немытую шерсть в объеме 1384 тонны. При этом импорт составил 7,734 тысячи тонн. К нам завозят шерсть Узбекистан, Туркмения, Казахстан и другие страны. (...) ТОПС мы завозим ежегодно в объеме 587 тонн, прежде всего из Китая. То есть Китай покупает у нас низкосортную шерсть, моет, делает ТОПС и привозит нам. Этим мы усугубляем свою промышленность, вот цена и демпингуется", - сказал Егоров.

По его словам, решить проблему позволит увеличение количества тонкорунных овец в хозяйствах, которые позволят обеспечить сырьем легкую промышленность.