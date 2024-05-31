Уолл-стрит закрылась в минусе, акции Salesforce показали худшую динамику за 20 лет

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, отчеты компаний и заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Экономика США в первом квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также ожидали ухудшения оценки роста до 1,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс., сообщило Минтруда США. Неделей ранее показатель составлял 216 тыс., а не 215 тыс., как заявлялось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 217 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Дефицит американской внешней торговли товарами в апреле увеличился на 7,7%, до максимальных с мая 2022 года $99,4 млрд, заявило министерство торговли страны. Опрошенные Econoday экономисты ожидали отрицательного сальдо на уровне $92,5 млрд.

Импорт товаров вырос на 3,1% и составил $269,3 млрд, экспорт повысился на 0,5% - до $169,9 млрд.

Тем временем корпоративные прибыли в США в первом квартале неожиданно упали на 1,7% в квартальном отношении, до $2,755 трлн, по данным Бюро экономического анализа страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, предполагал рост на 3,9%, как и кварталом ранее.

ФРС удерживает процентные ставки на уровне, необходимом для замедления инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

По его словам, темпы роста потребительских цен в стране вернутся к снижению во втором полугодии, а их динамика в первые четыре месяца года не говорит о начале восходящего тренда.

Уильямс прогнозирует, что к концу года индекс PCE - предпочтительный для американского ЦБ индикатор инфляции - снизится до 2,5% с мартовских 2,7%, а в следующем году приблизится к 2%. Апрельское значение индекса будет обнародовано в пятницу.

Акции поставщика облачных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. рухнули на максимальные с 21 июля 2004 года 19,7% по итогам торгов в четверг. Его выручка в первом финансовом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, как и прогнозы на второй.

Рыночная стоимость ритейлера Kohl's Corp. упала на 22,9%. Компания неожиданно завершила первый квартал с чистым убытком в $27 млн, или 24 цента в расчете на акцию, против прибыли в $14 млн, или 13 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали прибыль в 5 центов на акцию, выручка Kohl's и прогноз прибыли на весь год также не оправдали их ожиданий.

Разработчик программного обеспечения в сфере автоматизации бизнес-процессов UiPath потерял 34% капитализации из-за очень слабого квартального прогноза, годовой прогноз компании также разочаровал рынок.

Котировки акций Nutanix Inc. из сферы облачных вычислений снизились на 23,1% также из-за слабых прогнозов.

Бумаги Agilent Technologies подешевели на 9,7%. Поставщик решений для научного тестирования и измерений сократил выручку во втором финквартале на 8%, а также ухудшил прогноз на весь текущий фингод.

Рыночная капитализация Hormel Foods также сократилась на 9,7%. Продовольственная компания во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 13%, выручку - на 3%, при этом последняя оказалась хуже ожиданий рынка.

Между тем акции Foot Locker Inc. взлетели на 15%. Ритейлер спортивной одежды и обуви в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль в 4,5 раза, однако скорректированный показатель значительно превзошел ожидания аналитиков. Компания также подтвердила прогноз на весь фингод.

HP Inc. нарастила капитализацию на 17%, C3.ai - на 19%, Burlington Stores - на 17,6% также на сильной отчетности.

Цена бумаг Best Buy Co. повысилась на 13,4%. Ритейлер электроники получил выручку и снизил сопоставимые продажи в первом финквартале хуже прогнозов рынка, но его скорректированная прибыль их превзошла.

Акции оператора коворкингового сервиса WeWork Inc. не изменились в стоимости после новостей о получении им одобрения суда на выход из процедуры банкротства. План выхода предусматривает сокращение долга компании на $4 млрд и передачу контроля над ней кредиторам. Yardi Systems, поставщик программного обеспечения в сфере недвижимости, будет мажоритарным владельцем, японская SoftBank и инвестфонд King Street получат миноритарные доли.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,86% и составил 38111,48 пункта. Без учета динамики акций Salesforce он бы повысился. Индекс опускается три дня подряд и потерял за это время 2,5% - максимум для такого периода с 27 октября прошлого года.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,6% - до 5235,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,08% и составил 16737,08 пункта.