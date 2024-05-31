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STMicroelectronics построит завод в Италии стоимостью 5 млрд евро

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - STMicroelectronics, крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, построит предприятие в Италии стоимостью 5 млрд евро.

Завод будет построен в Катании (Сицилия) при поддержке властей Италии, которые профинансируют проект на 2 млрд евро, говорится в пресс-релизе STMicro.

Предприятие будет производить 200-миллиметровые пластины из карбида кремния для силовых устройств и модулей. Кроме того, на нем будет осуществляться тестирование и упаковка чипов.

STMicro ожидает, что новое предприятие начнет производство в 2026 году и выйдет на полную мощность к 2033 году.

Акции STMicro стабильны на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16,5%.

STMicroelectronics Италия
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