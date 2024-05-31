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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В России в 2023 году совокупная отгрузка стальных труб выросла до рекордных 12,1 млн т

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России в 2023 году совокупная отгрузка стальных труб году увеличилась на 7% и составила 12,1 млн тонн, говорится в презентации "Трубной металлургической компании" (ТМК), подготовленной к вебинару в рамках проводимого SPO.

Энергетическому сектору в прошлом году было поставлено 5,6 млн тонн, компаниям неэнергетического сектора - 6,5 млн тонн.

В дальнейшем ТМК прогнозирует устойчивый спрос на трубную продукцию со стороны ТЭК и рост потребности в трубах со стороны промышленности.

Согласно графику динамики эксплуатационного бурения на нефть и газ, в 2024 году оно может составить, по прогнозам ТМК, 71 км/д против 63 км/д в 2023 году.

ТМК - ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В 2023 году объем реализации трубной продукции компании составил 4,193 млн тонн, из которых на бесшовные трубы пришлось 3,431 млн тонн, сварные - 762 тысячи тонн.

ТМК
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