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Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале выросли на 14,5%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2024 года выросли на 14,5% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении объем инвестиций за I квартал 2024 года, по данным Росстата, составил 5 трлн 932,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в IV квартале 2024 года рост инвестиций составлял 8,6% в годовом сравнении, в III квартале 2023 года - 14,5%, во II квартале - 13,3%, в I квартале - 1,0%. В целом за 2023 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, составил 9,8% после подъема на 6,7% в 2022 году.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 2,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по динамике инвестиций на 2024 год предполагает их рост на 3,7%.

Росстат
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