РФ за 4 месяца снизила производство яиц на 2,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе-апреле 2024 года произвели 14,7 млрд яиц, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

В апреле в годовом выражении производство снизилось на 3,2%, до 3,8 млрд штук. К марту 2024 года производство сократилось на 1%.

Производство скота и птицы (на убой, в живом весе), в январе-апреле составило 5,2 млн тонн, что на 3% больше прошлогоднего. В апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 4,4%, до 1,3 млн тонн, однако по сравнению с мартом этого года показатель снизился на 0,8%.

Молока в январе-апреле было произведено 10,3 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле производство составило 2,9 млн тонн, что на 1,2% больше, чем годом ранее. По сравнению с мартом производство выросло на 4,5%.

В сельхозорганизациях в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 5,5%, до 1 млн 157,3 тыс. тонн. По сравнению с мартом рост составил 0,1%.

В том числе производство крупного рогатого скота в апреле в годовом выражении выросло на 9,8%, до 95,8 тыс. тонн (по сравнению с мартом снижение на 2,9%), свиней - на 10,2%, до 503 тыс. тонн (рост на 1,9%). Птицы выращено 555 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с мартом этого года снижение составило 0,8%.

По данным Росстата, на конец апреля поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 17,4 млн голов (на 2,8% меньше, чем год назад), из него коров - 7,5 млн голов (на 2,6% меньше). Поголовье свиней составило 29,3 млн (на 2,1% больше), овец и коз - 21,1 млн (на 3,6% меньше), птицы - 548,4 млн голов (на 1,9% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,6% поголовья крупного рогатого скота, 6,1% - свиней, 45% - овец и коз соответственно 39,0%, 6,7%, 44,9%).

В сельхозорганизациях на конец апреля в годовом выражении поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,9%, коров - на 2,9%, овец и коз - на 8,1%, птицы - на 1,2%, поголовье свиней выросло на 2,9%.