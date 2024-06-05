Цены на яйца в РФ за неделю снизились на 1,6%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 28 мая по 3 июня снизились на 1,6%, сообщил Росстат в среду.

Темпы снижения за неделю замедлились – с 21 по 27 мая цены снижались на 1,9%. С начала года яйца подешевели почти на 12%.

Цены на мясо кур за этот период выросли на 0,2%. На предыдущей неделе рост составлял 0,4%. С начала года сохраняется отрицательная динамика - курятина подешевела на 2,7%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе мясные консервы для детского питания подешевели на 0,3%, фруктово-ягодные - на 0,2%, свинина, пшеничная мука, гречневая крупа и соль - на 0,1%.

В то же время баранина подорожала на 0,6%, маргарин, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель - на 0,5%, мороженая рыба и творог - на 0,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, говядина, вареная колбаса, масло сливочное и подсолнечное, ржаной хлеб и рис - на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко, сметана, сыры, хлеб пшеничный и водка - на 0,1%.

Как сообщалось, в апреле по сравнению с мартом цены на продукты питания повысились на 0,45%.