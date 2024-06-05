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Оборот телеком-компаний в РФ в апреле вырос на 7,7% в годовом выражении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций, в апреле увеличился на 7,7% по сравнению с апрелем 2023 года, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом 2024 года оборот увеличился на 2,5%. В абсолютном выражении оборот телеком-компаний в апреле - 225,3 млрд рублей.

В январе-апреле оборот организаций телеком-отрасли вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года на 10,9%.

По данным Росстата, оборот организаций, работающих в сфере разработки ПО, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, в апреле по сравнению с мартом 2024 года снизился на 21,5%, а по сравнению с апрелем 2023 года - возрос на 53,7%. В абсолютном выражении оборот этих организаций в апреле составил 299,3 млрд рублей.

Оборот организаций, которые ведут деятельность в области информационных технологий, сократился в апреле по сравнению с мартом на 15,4%. При этом по сравнению с апрелем 2023 года произошел рост на 44,2%. Суммарно их оборот в апреле составил 145,9 млрд рублей.

Оборот организаций, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий, в апреле снизился по сравнению с мартом на 8,3% по сравнению с январем. По сравнению с апрелем 2023 года оборот этих организаций возрос на 88,3%. В абсолютном выражении он составил 301,5 млрд рублей.

Росстат
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