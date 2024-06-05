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Объем каршеринговых услуг в РФ в апреле вырос на 13,6% к марту

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем каршеринговых услуг в РФ в апреле 2024 года вырос по отношению к марту на 13,6%, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении.

В денежном выражении объем предоставленных населению услуг каршеринга составил 5,1 млрд рублей, отметил Росстат.

Статистическое наблюдение за услугами каршеринга служба ведет с января 2024 года, поэтому не предоставляет годовой динамики. В докладе отмечается, что речь идет об услугах каршеринга легковых и грузовых автомобилей.

Росстат
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