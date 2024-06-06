"РусГидро" достроит Черекскую малую ГЭС в КБР за 7 млрд руб. до конца года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" планирует до конца года завершить строительство в Кабардино-Балкарии (КБР) Черекской малой ГЭС мощностью 23,4 МВт, сообщил глава республики Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Годовая выработка ГЭС составит 87 млн кВт.ч электроэнергии, отметил Коков по итогам обсуждения на ПМЭФ-2024 инвестпроектов и программ по развитию малой гидроэнергетики в КБР с председателем правления - гендиректором "РусГидро" Виктором Хмариным.

Общий объем инвестиций в строительство Черекской малой ГЭС составит почти 7 млрд рублей.

ГЭС станет четвертой ступенью крупнейшего в регионе энергетического комплекса - Нижне-Черекского каскада, который включает три действующие ГЭС: Кашхатау, Аушигерскую и Зарагижскую.

В Кабардино-Балкарии до конца 2028 года также планируется завершить строительство Верхнебаксанской малой ГЭС мощностью 25 МВт. Стоимость этого проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.

На территории Кабардино-Балкарии работают восемь малых ГЭС. Объем выработки электроэнергии за 2023 год в регионе составил 622,8 млн кВт.ч.