Два вице-президента АФК "Система" могут войти в совет директоров МТС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Два вице-президента АФК "Система" - по финансам и по стратегии - Андрей Каменский и Александр Горбунов включены в список кандидатов в совет директоров ПАО "МТС", говорится в материалах к годовому собранию акционеров оператора.

Каменский и Горбунов ранее работали на аналогичных должностях в самой МТС, в прежний состав совета директоров оператора они не входили.

В целом перечень кандидатов состоит из 9 человек.

В него также включены президент МТС Вячеслав Николаев, бывший вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Алексей Барсегян, а также Регина фон Флеминг, Михаил Ханов, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев.

Годовое собрание акционеров МТС запланировано на 26 июня, оно пройдет в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 3 июня

Ранее сообщалось, что совет директоров МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. В случае утверждения акционерами решения о дивидендах МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,97%.