Рубль слабо меняется к доллару и юаню утром в ожидании сигналов от ЦБ России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль наметил боковое движение перед заседанием ЦБ России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, а также на фоне стабилизации ситуации на сырьевом рынке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,72 руб./$1 (-12,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 4,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,25 коп. - до 12,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта демонстрирует слабую подвижность по отношению к доллару и юаню утром в пятницу на фоне относительного спокойствия на сырьевом рынке после обвала цен на нефть и в ожидании заседания Центробанка России 7 июня, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Пока она остается неизменной с декабря прошлого года - 16% годовых. Свою работу также продолжает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который проходит в период с 5 по 8 июня.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках форума сказал журналистам, что ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку.

"Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим", - сказал Греф.

Он отметил, что вероятность повышения ставки есть, но еще предстоит оценить этот вариант.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин считает, что ЦБ может повысить ключевую ставку на 1 п.п. "Я ехал сегодня на форум, думал, что ставка сохранится. Но после того, как Эльвира Сахипзадовна сказала, что (инфляция) в следующем году будет 4%, понял, что повысят на 100 базисных пунктов", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг в ходе макроэкономической сессии подтвердила цель по приведению инфляции к таргету в 4% и поддержанию ее на этом уровне.

Это KPI для ЦБ, заявила она. "Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель - 4%", - сказала Набиуллина.

Динамика курса рубля сейчас отличается от траектории, заложенной в прогноз, укреплению рубля способствовали рост торгового баланса и операции ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила, ситуация может начать "нормализовываться" в третьем квартале, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"В перспективе мы ждем, что импорт немного подрастет и вот это лишнее предложение валюты перестанет давить на рынок (от продаж ЦБ - ИФ), поэтому в третьем квартале ситуация начнет нормализовываться", - сказал Решетников.

По его словам, Минэкономразвития подготовит новый прогноз по курсу рубля в июле-августе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,02 за баррель, что на 0,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,75 за баррель, что на 0,26% выше итогового значения предыдущей сессии.

Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей" на ПМЭФ-2024.

"Мы сначала снизили производство нефти с 13 млн б/с до 12 млн б/с, но у нас есть планы увеличить его. Только увеличение состоится в 2026 году, в 2027 году будет постепенное увеличение, а потом снова вернемся к цифре в районе 12,3 млн б/с. Или это произойдет в 2028 году", - сказал Абдулазиз бен Сальман.

Он отметил, что королевство также планирует увеличить экспортные возможности.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,72%, японский Nikkei 225 снизился на 0,25%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,65%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,93%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти стабилен - снижение на 0,02%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми изменениями без единой динамики. Днем ранее S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, и теперь инвесторы ждут появления каких-либо важных факторов или новостей, которые могут существенно сдвинуть рынок в ту или иную сторону. При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу.

Дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 8,8% относительно предыдущего месяца и составил $74,6 млрд, сообщило министерство торговли. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 8 тыс. и составило 229 тыс., по данным министерства труда. Производительность труда в США в первом квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, говорится в окончательных данных министерства труда страны. Тем временем оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.