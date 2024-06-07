НАО "Финансовые системы" готовит программу биржевых облигаций на 20 млрд рублей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Как сообщалось, 10 июня эмитент планирует провести в форме заочного голосования общее собрание владельцев облигаций единственного выпуска бондов в обращении - серии БО-01. В повестку дня общего собрания входит единственный вопрос: "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления".

В условиях эмиссии по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения (ковенанта) по требованию владельцев облигаций при снижении суммы задолженности эмитента перед своим акционером ниже совокупного размера 1,686 млрд рублей. При этом эмитент принял решение конвертировать данную сумму задолженности в уставный капитал общества.

4 июня "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ruBB, изменив прогноз на развивающийся, и установило статус "под наблюдением". Как отмечало агентство, изменение прогноза по рейтингу отражает неопределённость относительно дальнейших результатов деятельности компании после смены ее бизнес-модели, что может оказать влияние на финансовый результат, концентрацию на кредитных рисках, качество активов и прочие финансовые метрики. По данным агентства, на 1 января 2024 года у компании отмечается отрицательный балансовый капитал, тем не менее на горизонте трех месяцев планируется конвертация субординированных займов. Агентство будет следить за планируемой конвертацией субординированных займов компании в капитал и планирует оценить ее влияние на капитал, в связи с чем установлен статус "под наблюдением".

Компания размещала 4-летний выпуск на 500 млн рублей с августа 2023 года по февраль 2024 года.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода.

НАО "Финансовые системы" была создана в декабре 2019 года, активные продажи пошли со второго полугодия 2020 года. Компания работает под брендом AzurDrive, специализируется на финансовом лизинге легкового автотранспорта, телекоммуникационного оборудования, а также спецтехники. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания представлена головным офисом в Москве, региональная сеть подразделений отсутствует.