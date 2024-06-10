S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО "Цифра брокер".

Сумма иска превышает 1 млрд руб. Материалы, разъясняющие суть требований, не опубликованы.

S7 – одна из крупнейших авиакомпаний РФ, базируется в московском "Домодедово" и Новосибирске. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

"Цифра брокер" (прежнее название - "Фридом финанс") – инвестиционная компания, работает на рынке с 2010 года. Является участником торгов Московской биржи и "СПБ биржи".