Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Власти и оппозиция Норвегии договорились о наращивании оборонного потенциала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Норвежское правительство меньшинства и все оппозиционные партии в парламенте во вторник достигли соглашения об укреплении оборонного потенциала страны, сообщают западные СМИ.

Правительственный план, поддержанный с некоторым изменениями всеми партиями, в частности, предусматривает заказ для ВМС Норвегии шестой подводной лодки, развертывание систем ПВО для зашиты Осло, усиление разведывательных возможностей.

СМИ напоминают, что в 2024 году оборонные затраты Норвегии должны достигнуть уровня в 2% от ВВП - отметки, которой требует от своих членов руководство НАТО.

В апреле норвежское правительство в составе Рабочей партии и Партии Центра обнародовало планы увеличить оборонный бюджет Норвегии в следующие 12 лет на 83%, что потребует $57 млрд вложений. Власти тогда предложили заказать для ВМС пятую подводную лодку, пять фрегатов, зенитные ракеты, вертолеты, морские разведывательные беспилотники, оружие для ударов на значительные расстояния.

Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах
ПМЭФ-2024

В МИД РФ заявили, что делегация талибов едет на ПМЭФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });