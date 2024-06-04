Власти и оппозиция Норвегии договорились о наращивании оборонного потенциала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Норвежское правительство меньшинства и все оппозиционные партии в парламенте во вторник достигли соглашения об укреплении оборонного потенциала страны, сообщают западные СМИ.

Правительственный план, поддержанный с некоторым изменениями всеми партиями, в частности, предусматривает заказ для ВМС Норвегии шестой подводной лодки, развертывание систем ПВО для зашиты Осло, усиление разведывательных возможностей.

СМИ напоминают, что в 2024 году оборонные затраты Норвегии должны достигнуть уровня в 2% от ВВП - отметки, которой требует от своих членов руководство НАТО.

В апреле норвежское правительство в составе Рабочей партии и Партии Центра обнародовало планы увеличить оборонный бюджет Норвегии в следующие 12 лет на 83%, что потребует $57 млрд вложений. Власти тогда предложили заказать для ВМС пятую подводную лодку, пять фрегатов, зенитные ракеты, вертолеты, морские разведывательные беспилотники, оружие для ударов на значительные расстояния.