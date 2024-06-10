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"Русал" перенес сбор заявок на бонды объемом от $100 млн с расчетами в рублях на июнь-июль

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" перенесло с 10 июня на предварительно июнь-июль сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 с расчетами в рублях объемом не менее $100 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,25% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации – $100. Организатором и агентом по размещению планировал выступить Газпромбанк.

По займу планировалось обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях стал "НОВАТЭК", которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" и "Полюс". "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона - 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона - 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.

МКПАО "ОК Русал"
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