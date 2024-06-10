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УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - УК "Первая" получила статус квалифицированного иностранного инвестора в Китае от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC), говорится в сообщении компании.

Этот статус предоставляет право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что дает доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях.

"Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчетных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран", - отмечается в сообщении.

"После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок. В первую очередь, мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам - китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках", - сказал гендиректор УК "Первая" Андрей Бершадский, слова которого приводятся в сообщении.

Китай УК Первая
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