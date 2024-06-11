Бренд обуви Golden Goose рассчитывает на оценку до 1,86 млрд евро в ходе IPO

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Итальянский бренд спортивной обуви класса "люкс" Golden Goose, принадлежащий инвесткомпании Permira, рассчитывает на оценку в 1,69-1,86 млрд евро в ходе предстоящего IPO.

Размещение акций компании на бирже Euronext Milan пройдет 21 июня. Как ожидается, оно станет крупнейшим в Италии с момента прошлогоднего IPO оператора казино Lottomatica объемом 599 млн евро.

В ходе IPO будет размещено 30% акций Golden Goose по цене 9,5-10,5 евро за бумагу. Таким образом, объем IPO составит до 558 млн евро, а оценка компании в целом - до 1,86 млрд евро.

В случае реализации опциона на доразмещение акций организаторами сделки объем IPO может достигнуть 642 млн евро.

Бренд Golden Goose, созданный в Венеции в 2000 году, является фаворитом многих звезд, включая Тейлор Свифт и Селену Гомес. Обувь бренда стоит порядка 500 евро за пару.

Permira приобрела Golden Goose в 2020 году у конкурирующей Carlyle за 1,3 млрд евро.

Выручка Golden Goose в 2023 финансовом году увеличилась на 18%, до 587 млн евро, EBITDA компании составила 200 млн евро.