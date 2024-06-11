ЦБ разрешил "недружественным" нерезидентам продать российские акции на бирже, но с ограничениями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в рамках президентского указа № 138 установил лимиты по количеству и объему сделок на биржевых торгах с российскими акциями, которые были приобретены "недружественными" нерезидентами до 1 марта 2022 года, но зачислены позднее.

Согласно опубликованному документу, максимальное количество сделок с ценными бумагами в один торговый день должно составить не более 10% от общего числа совершенных всеми участниками торгов сделок за текущий торговый день на момент подачи заявки. При этом суммарный объем стоимости таких сделок за день не должен превышать 5% от общего объема стоимости сделок, совершенных всеми участниками торгов.

"Решение направлено на обеспечение интересов тех инвесторов, которые совершали сделки по приобретению российских акций до 1 марта 2022 года, но с учетом специфики расчетов ценные бумаги были зачислены им после указанной даты", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

Для совершения сделок с ценными бумагами, подпадающими под требования указа, необходимо получить соответствующее разрешение правительственной комиссии или Банка России, отметили в ЦБ. "При выдаче разрешений будет осуществляться контроль за соответствием ценных бумаг установленным решением критериям. Последующий контроль будет осуществляться Банком России", - добавили в пресс-службе регулятора.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2023 года подписал указ № 138 ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"), который ввел особый порядок для сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у "недружественных" нерезидентов и зачисленными на счет в российском депозитарии.