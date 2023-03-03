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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин ввел особый порядок сделок с "недружественными" ценными бумагами

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.

Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг") президент Владимир Путин подписал 3 марта, он действует с даты публикации до момента отмены установленных им временных мер.

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Владимир Путин
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