Доля юаня на биржевом валютном рынке РФ в мае выросла до нового максимума – 53,6%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Доля юаня в структуре биржевого валютного рынка РФ в мае в очередной раз обновила максимум, достигнув 53,6%, на внебиржевом рынке она выросла до 39,2%. Об этом сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

При этом доля "токсичных" валют на бирже снизилась на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 45,9%, во внебиржевом сегменте – на 1,7 п.п. до 55,4%.

Уменьшение значимости "токсичных" валют на валютном рынке было обусловлено снижением объема торгов с евро в связи с тем, что сократилось его использование в расчетах во внешнеэкономической деятельности.

В мае доля евро в обороте торгов на биржевом и внебиржевом рынках уменьшилась на 2,8 п.п., до 10,8%, и 2,1 п.п., до 9,2%, соответственно по сравнению с предыдущим месяцем и достигла минимальных значений с 2022 года.