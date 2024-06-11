Рубль во вторник скорректировался вниз к основным валютам после сильного роста накануне

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно выросли на Московской бирже днем по итогам торгов вторника в рамках коррекции после сильного падения накануне. Рубль ослаб к бивалютной корзине на закрытии позиций в преддверии выходного в среду (День России).

Курс доллара США составил 89,1 руб./$1 в 19:00 мск, что на 55,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 95,62 руб./EUR1, подорожав на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 42,99 копейки, до 92,04 руб. Курс китайского юаня увеличился на 5,3 копейки - до 12,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов вторника в рамках коррекции после сильного роста накануне и в преддверии праздничного выходного в среду (День России). Кроме того, участники рынка находились под определенным влиянием настроений глобальных инвесторов, которые уменьшили интерес к рисковым активам перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры почти уверены, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова его главы Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Ранее в тот же день будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в Штатах в мае, которые ФРС может учесть при принятии решения по ДКП. Согласно консенсус-прогнозу Trading Economics, годовая инфляция в стране в прошлом месяце осталась на уровне 3,4%.

Крупнейшие российские экспортеры в мае увеличили продажу валюты к апрелю на 13% - до $14,9 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Среднедневная продажа в мае выросла на 18% и составили $743 млн.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года (эту информацию ЦБ дает с лагом) составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов (п.п.) к февралю 2024 года. Увеличение этого показателя регулятор объяснил ростом продажи валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний.

Продажа валюты экспортерами, снижение спроса на валюту со стороны импортеров и сохранение жесткой денежно-кредитной политики благоприятно сказались на динамике курса рубля, отмечает ЦБ. По итогам мая он укрепился на 3,2% - до 90,1 рубля за доллар США.

На фоне укрепления рубля и сезонного повышения спроса на валюту перед летними месяцами население в мае нарастило покупку валюты в 2,2 раза - до 178,9 млрд рублей (в апреле 2024 года покупка составляла 79,7 млрд рублей, в мае 2023 года - 101,4 млрд рублей). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 107,4 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 71,5 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник курс рубля к доллару формируется вокруг отметки 89 руб./$1, так как за рубль продолжают выступать высокие ставки в экономике, нормативы возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ.

"Кроме того, временные проволочки с трансграничными расчетами за импорт привели к охлаждению спроса импортеров на валюту, что также поддерживает рубль. Цены на нефть не просто удержались от спада в условиях роста доллара на мировом рынке, но и перешли к росту. Brent устремилась к $82 за баррель. Поддерживать "черное золото" может старт автомобильного сезона в США. Индекс DXY между тем вернулся выше 105 п. после вышедшего в минувшую пятницу неожиданно сильного отчета по рынку труда США за май. На рынке ждут жестких сигналов от ФРС по итогам предстоящего 12 июня заседания. По нашим оценкам, краткосрочно пара "доллар-рубль" продолжит двигаться в зоне 88-90 руб./$1", - отмечает Бахтин.

"После новых вводных от Банка России в минувшую пятницу - сохранение ставки с перспективой ее дальнейшего повышения - рубль находится на отметке 89 за доллар, ожидая от рынка данные по объему потенциального размещения новых валютных облигаций и разрешения ситуации с валютными платежами. Считаем, что рубль может остаться на уровне ниже 90 за доллар до тех пор, пока объем предложения новых валютных облигаций не будет полностью прозрачным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Во вторник рубль снижается, но делает это вполне осторожно и адекватно сложившимся условиям. Доллар США вернулся чуть выше 89 рублей. Оптимальный коридор движения в паре "доллар-рубль" в ближайшее время - 88,50-90,15 руб./$1. В целом все сигналы Центробанка уже учтены в котировках рублевых пар. Самое время снять часть перекупленности у рубля и найти точку равновесия. Валютный рынок выглядит вполне сбалансированным. Рублевые пары вряд ли будут заметно реагировать на итоги заседания ФРС США, которое стартует сегодня, так как сектор максимально изолирован от внешнего влияния", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть перешли к повышению после публикации ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $82,11 за баррель, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,5%, до $78,13 за баррель.

Картель по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки (б/с), в следующем году - на 1,85 млн б/с. Без изменения остался и прогноз поставок из стран, не входящих в ОПЕК+.

Также в отчете говорилось, что снижение нефтяных котировок в мае было обусловлено спекулятивными распродажами, ожиданиями смягчения геополитических рисков, неопределенностью в отношении денежно-кредитной политики центральных банков и смешанными экономическими показателями, которые повлияли на настроения рынка.

Участники торгов ждут данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе, которые Американский институт нефти (API) опубликует позднее во вторник, а также итогов заседания ФРС, которое завершится в среду.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 и 13 июня на 2,7 копейки, до 89,0214 руб./$1, и поднял курс евро на 10,24 копейки, до 95,7391 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 2,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 88,9519 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра", напротив, к 19:00 поднялся на 6,16 копейки, до 89,0255 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 181,825 млн, из которых $438,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $743,575 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 5,34 копейки, до 95,6514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, увеличился на 9,65 копейки, до 95,7107 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR424,39 млн, из которых EUR162,603 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR261,787 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 11 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 375,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 375,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 июня, банки разместили 1 трлн 322,9 млрд рублей (при лимите 2 трлн 040 млрд рублей и спросе 1 трлн 322,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,9% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали преимущественно смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 июня упала на 5 базисных пунктов, до 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 16,05% и 16,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась во вторник на 1 базисный пункт, до 16,33% годовых.