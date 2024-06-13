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"Мурманск СПГ" и "НОВАТЭК Мурманск" внесены в санкционный список Лондона

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ООО "Мурманск СПГ" (входит в "НОВАТЭК", реализует проект по строительству СПГ-завода в Мурманской области), ООО "Современный морской арктический транспорт СПГ" (СП "НОВАТЭКа" и "Совкомфлота", которое выполняет функцию владельца и оператора флота танкеров-газовозов для обеспечения проекта "Арктик СПГ 2", а также других текущих и перспективных проектов "НОВАТЭКа") и "НОВАТЭК Мурманск" (бывшая "Кольская верфь", оперирует Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" в Мурманской области, где строятся платформы для установки СПГ-заводов) включены в санкционный список Великобритании.

Также в этом списке теперь "РусХимАльянс" (на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче", один из операторов проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге).

Все эти компании с февраля текущего года находятся в санкционном списке США.

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Мурманск СПГ НОВАТЭК Мурманск Великобритания
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