IEK Group в 2024 году инвестирует в развитие бизнеса 6 млрд руб.

В 2025 году планируется IPO

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Производитель электротехнической продукции IEK Group (головная компания группы - ООО "ИЭК Холдинг") планирует инвестировать в 2024 году 6 млрд рублей в развитие бизнеса в РФ, а в 2025 году намерен провести IPO, рассказал "Интерфаксу" исполнительный директор IEK Group Михаил Горбачев.

"С 2016 года инвестиции компании в развитие заводов составили более 5 млрд рублей, - отметил Горбачев. - Уже сейчас можно уверенно сказать, что объем инвестиций в развитие будет существенно больше - мы планируем вложить средства в модернизацию и строительство производственных мощностей в Новосибирске, Казани, Ульяновске и других городах".

Исполнительный директор компании отметил, что в прошлом году IEK Group инвестировала 800 млн рублей в развитие производства, 100 млн в строительство и 340 млн рублей в технологии (в том числе 260 млн рублей было направлено на реализацию IT-проектов). При этом был введен в эксплуатацию цех для автоматизированного производства электротехнических шкафов, начался выпуск шинопроводов в Ясногорске, открыт завод по производству LAN-кабеля (выпускается под торговой маркой ITK) в Троицке.

Кроме того, в 2023 году компания приобрела российские активы французской Legrand Group. По словам Горбачева, эти мощности не планируется полностью интегрировать в IEK Group и они продолжат развиваться как самостоятельный бизнес. В модернизацию этих активов, а также производства светотехнического оборудования (торговые марки Ledel и Fereks) и пластиковых боксов для монтажа Tekfor в течение трех лет планируется инвестировать 1 млрд рублей.

Всего в 2024 году IEK Group намерена направить на развитие производства 2,9 млрд рублей, в строительство - 1,5 млрд рублей, на другие проекты - 1,6 млрд рублей (из них 369 млн рублей - инвестиции в ИТ).

При этом Горбачев добавил, что помимо этого компания продолжит реализацию программы M&A сделок. Здесь IEK Group заинтересована в первую очередь в приобретении активов, которые дополняют имеющиеся у компании компетенции.

"Стратегия компании предусматривает развитие как за счет собственных, так и за счет заемных средств, - рассказал Горбачев. - В настоящее время советом директоров установлен ковенант по показателю долг/EBITDA, который не должен превышать 2. В рамках установленного ковенанта менеджмент компании управляет портфелем заемного капитала, эффективно пользуясь всеми инструментами, такими как кредитные линии, облигации, аккредитивы с постоянным финансированием, факторинг и т.п.".

В 2022 и 2023 годах компания разместила два выпуска облигаций по 2 млрд рублей каждый, а в настоящее время реализует мероприятия, направленные на обеспечение готовности к выходу на IPO в 2025 году.

"У компании большие планы по инвестициям в импортозамещение, локализацию и развитие собственного производства, - пояснил Горбачев. - В условиях высокой стоимости заемных средств, связанных с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, IPO является возможностью привлечь средства с рынка на реализацию поставленных в стратегии компании задач по развитию. Выход планируется на Московскую биржу, а параметры самого IPO пока еще обсуждаются".

В настоящее время в группу IEK входит 16 компаний, включая 10 производственных площадок, занимающихся выпуском низковольтного оборудования, светотехники, пассивного телеком-оборудования, средств промышленной автоматизации.

По итогам 2023 года выручка группы выросла на 25%, до 44,7 млрд рублей. Валовая прибыль за 2023 год составила 16,8 млрд, чистая прибыль - 2,8 млрд (рост 18,3%).

При этом более 70% выручки группы пришлось на электротехническую продукцию, около 22% - на светотехнику, 4% - на направление "телеком" и 3% - на направление "автоматизация".

По словам Горбачева, IEK Group рассчитывает на рост выручки в 2024 году более чем на 20%, а также на сопоставимый рост прибыли.

"В 2024 году ожидаем трехкратный рост в сегменте "автоматизация", - сообщил Горбачев. - Также будет расти объем продаж электротехнической продукции - металлокорпусов, пластиковых боксов, коммутационных устройств, электроустановочных изделий и др.".

По данным ЕГРЮЛ, основными владельцами IEK Group являются Алексей Степашин и Михаил Петров, которым принадлежит по 38,3% в "ИЭК Холдинг". Еще по 11,7% находятся в собственности Сергея Лалакина и Игоря Воршева.