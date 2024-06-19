Индекс РТС резко вырос на 3,2% после объявления ЦБ нового курса доллара

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг; при этом фондовый индекс МосБиржи продолжил снижаться чуть более чем на 2%.

Основной причиной резкого скачка вверх долларового индикатора российского фондового рынка - индекса РТС - стала смена официального курса доллара, объявленного Центробанком на четверг. До 17:20 для расчета индекса РТС использовался официальный курс доллара США на 19 июня, составляющий 87,0354 руб., а после этого момента расчет индекса РТС стал вестись по новому курсу доллара, установленному Центробанком на 20 июня - 82,6282 руб.

Таким образом, падение официального курса доллара США более чем на 4,4 рубля привело к росту индекса РТС с уровней чуть ниже отметки 1105 пунктов (снижение на 2% по отношению к закрытию предыдущего дня) до 1164 пунктов (+3,2% к закрытию вторника).

Ранее "Московская биржа" сообщала, что с 13 июня при расчете индекса РТС будет использовать последний опубликованный курс доллара, устанавливаемый Банком России. Биржа отмечала, что после публикации курса ЦБ на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17:00. Аналогичный порядок будет использоваться при расчете других индексов, номинированных в иностранной валюте - РТС полной доходности, дивидендов РТС, замещающих облигаций и российских облигаций, номинированных в иностранной валюте.