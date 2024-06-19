Цены промпроизводителей в РФ в мае выросли на 1,6%, за январь-май повысились на 5,4%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2024 года выросли на 1,6% после увеличения на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре и сокращения на 0,1% в ноябре прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале июня аналитики ожидали рост цен производителей в мае на 0,1%.

За январь-май 2024 года цены производителей выросли на 5,4%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в мае равнялся 16,2% (потребительская инфляция в мае составила 8,30% в годовом сравнении).

В мае заметный рост цен производителей наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,4%, в обработке цены выросли на 1,2%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены снизились на 0,2%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).