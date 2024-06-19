Цены на бензин с 11 по 17 июня выросли на 0,16% после 0,22% неделей ранее

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июня выросли на 0,16% после повышения на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,23% при общей инфляции 3,59%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 17 июня составляла 55,58 руб. (на 10 июня - 55,5 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 51,33 руб. (51,24 руб.), АИ-95 – 56,19 руб. (56,11 руб.), АИ-98 – 70,23 руб. (70,13 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 11 по 17 июня замедлили рост до 0,09% после повышения на 0,12% с 4 по 10 июня, на 0,16% с 28 мая по 3 июня. Средняя цена ДТ в стране на 17 июня составила 65,56 руб. за литр (на 10 июня - 65,51 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).