Товарооборот между РФ и Вьетнамом в 2023 году увеличился на 8,3%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", - сказал Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.

Он также констатировал, что "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер". "Налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, причем и по партийной, и по общественной линии", - добавил президент РФ.

Путин обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества. "Помимо краеугольного договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений. В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", - напомнил он.