МВФ ожидает возврата инфляции в еврозоне к целевым 2% во II полугодии 2025 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне, вероятно, вернется к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% во второй половине 2025 года, полагают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

ЕЦБ может смягчать денежно-кредитную политику постепенно – темпами, которые будут зависеть от статданных, говорится в докладе МВФ по еврозоне.

Прогнозы замедления инфляции предполагают, что ставка по депозитам ЕЦБ может быть понижена до 2,5% к концу третьего квартала 2025 года. Этот уровень ставки эксперты МВФ считают нейтральным, то есть, как не сдерживающим, так и не стимулирующим экономическую активность.

ЕЦБ снизил три ключевые ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на июньском заседании. Базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам – 3,75%, по маржинальным кредитам – 4,5%.

Дальнейшее постепенное смягчение монетарной политики позволит сдержать инфляционные ожидания и избежать чрезмерного ограничения экономической активности, отмечают в МВФ.

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, экономика еврозоны вырастет на 0,8% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году. В 2023 году ВВП региона увеличился на 0,4%.

Эксперты организации отмечают, что несмотря на ожидаемое ускорение темпов роста ВВП еврозоны в 2024 и 2025 гг., среднесрочные перспективы экономики региона остаются непростыми.

"В 2024 году рост реальных зарплат и некоторое сокращение сбережений домохозяйств внесут свой вклад в экономический рост, главным двигателем которого будет потребительский сектор. Смягчение финансовых условий в 2025 году, как ожидается, приведет к увеличению инвестиций, а устойчивый рост занятости и зарплат продолжит поддерживать потребление, - говорится в докладе. - В среднесрочной перспективе экономический рост в регионе будет сдерживаться старением населения и слабым повышением производительности труда".