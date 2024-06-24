Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу со слабыми и разнонаправленными изменениями, но закрылись в плюсе по итогам недели.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 39150,33 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,16% - до 5464,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 17689,36 пункта.

За прошлую неделю Dow Jones прибавил 1,5%, S&P 500 - 0,6%, Nasdaq - менее чем 0,1%. S&P 500 и Nasdaq растут уже три недели подряд.

Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемое S&P Global, в июне повысилось до 54,6 с 54,5 пункта месяцем ранее, обновив максимум с апреля 2022 года. В промышленной сфере индикатор увеличился до 51,7 с 51,3 пункта, в секторе услуг - до 55,1 с 54,8 пункта.

Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4,1 млн домов.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил о наличии признаков ослабления американской экономики, а также выразил мнение, что инфляция в Штатах вернется к целевым 2% в течение ближайшего года или двух.

Акции CarMax Inc. подорожали на 0,4%. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, сократила чистую прибыль на треть и выручку на 7,5% в первом квартале 2025 финансового года, при этом первый показатель превзошел ожидания аналитиков, а второй не оправдал прогнозов.

Котировки бумаг производителя оружия Smith & Wesson Brands упали почти на 13%, хотя в минувшем финквартале компания увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 9,9%.

Цена акций Delta Air Lines опустилась на 0,5%, несмотря на новость о повышении квартальных дивидендов на 50% - до 15 центов на акцию с 10 центов.

Капитализация фармкомпании Sarepta Therapeutics взлетела на 30% после того, как американский регулятор одобрил расширенное использование препарата компании для лечения больных миодистрофией Дюшенна.

Рыночная стоимость крупных ИТ-компаний снизилась: котировки акций Nvidia Corp. опустились на 3,2%, Broadcom - на 4,4%, Qualcomm Inc. - на 1,4%.