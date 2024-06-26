Цены на бензин в РФ с 18 по 24 июня ускорили рост до 0,41% после 0,16% неделей ранее

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,41% после повышения на 0,16% с 11 по 17 июня, на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,7% при общей инфляции 3,82%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 июня составляла 55,81 руб. (на 17 июня - 55,58 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 51,56 руб. (51,33 руб.), АИ-95 – 56,41 руб. (56,19 руб.), АИ-98 – 70,43 руб. (70,23 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 18 по 24 июня поднялись на 0,23% после повышения на 0,09% с 11 по 17 июня, на 0,12% с 4 по 10 июня, на 0,16% с 28 мая по 3 июня. Средняя цена ДТ в стране на 24 июня составила 65,71 руб. за литр (на 17 июня - 65,56 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).