Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рубль в среду заметно укрепился в паре с китайским юанем при подготовке экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на пятницу, 28 июня. Курс юаня составил 11,71 руб. в 19:00 мск, что на 18,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 27 июня на 52,94 копейки, до 87,8064 руб., и увеличил курс евро на 37,84 копейки, до 94,1131 руб.

Внешнеторговый оборот РФ за январь-май 2024 года, без учета стран ЕАЭС, составил 21,7 трлн руб., в том числе экспорт - 13,3 трлн руб., импорт около - 8,4 трлн руб., заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Показатели внешнеторгового оборота в текущем году в целом сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот, не включая страны ЕАЭС, на 1 июня 2024 года составил 21,708 трлн руб. Из них по экспорту - 13,336 трлн руб., по импорту - 8,373 трлн руб.", - сказал он.

Глава ФТС также сообщил, что в структуре поступления таможенных платежей в 2024 году (за январь - май - ИФ) на импорт приходится 2,066 трлн руб., а на экспорт - 467 млрд руб. "По импорту мы перечислили на 2,5% больше прогнозного задания. По экспорту сумма доходов меньше прогнозной, и основные причины здесь - завершение налогового маневра и связанное с ним обнуление ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", - отметил глава ФТС.

"В среду рубль укрепился в паре с китайским юанем, причем к вечеру темпы его повышения заметно ускорились. Сегодня рубль вырос к уровням начала недели после слабости, наблюдавшейся значительную часть вторника. Поддержку рублю продолжают оказывать подготовка экспортеров к пятничной уплате налогов и высокие цены на нефть. Полагаем, что еще завтра предложение иностранной валюты останется повышенным, однако затем рубль, скорее всего, скорректируется вниз", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после позитивного старта сдал позиции, но вскоре перешел к активному укреплению. Затем произошла коррекционная просадка, однако в средине торгов курс рубля вернулся к активному повышению и обновил дневной максимум к юаню, приблизившись к вершине недели. Предложение юаней на биржевом рынке, вероятно, остается повышенным как из-за налогового периода, так и на фоне опасений, связанных с недавним введением против Мосбиржи и НКЦ американских санкций. Возможно, к концу торговой недели продажи юаней все же ослабнут из-за прохождения пика налоговых платежей экспортерами 28 июня. В таком случае китайская валюта способна вернуться в район 12 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться вечером в среду после публикации данных, указавших на увеличение запасов топлива в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,08%, до $84,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,24%, до $80,64 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы сократились на 226 тыс. баррелей после роста на 307 тыс. баррелей неделей ранее.

Банк России в среду провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 645,3 млрд рублей (при лимите 890 млрд рублей и спросе 645,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 июня увеличилась на 19 базисных пунктов, до 15,51% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась на 1 базисный пункт, до 15,83% годовых, срочная версия на три месяца осталась на уровне вторника - 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,33% годовых.