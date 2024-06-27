Уолл-стрит закрылась умеренным ростом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду.

Как стало известно в среду, продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив минимум за полгода.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698 тыс. новостроек (рост на 2,1%), а не 634 тыс. (снижение на 4,7%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 640 тыс., то есть на 1% с ранее объявленного апрельского уровня.

Тем временем член совета управляющих американского ЦБ Лиза Кук заявила, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда.

"Сроки любой такой корректировки будут зависеть от динамики экономических данных и того, что они подразумевают в плане перспектив экономики и баланса рисков", - добавила она.

Акции Vista Outdoor Inc. увеличились в цене на 9,1% на новости, что американская инвесткомпания MNC Capital Partners хочет приобрести производителя стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе за $3,2 млрд.

Котировки бумаг FedEx Corp. подскочили на 15,5%, рекордными темпами почти за 40 лет. Одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира в четвертом финансовом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму $2,5 млрд.

Цена акций General Mills Inc. опустилась на 4,6% после того, как один из ведущих производителей продуктов питания в США в прошлом финквартале снизил чистую прибыль на 9,3%, при этом выручка не оправдала прогноза.

Капитализация Southwest Airlines Co. снизилась на 0,2%. Авиакомпания ухудшила прогноз выручки на второй квартал, но по-прежнему ожидает, что расходы на топливо будут находиться в диапазоне $2,7-2,8 за галлон, а число доступных посадочных мест вырастет на 8-9% в годовом выражении.

Рыночная стоимость производителя бытовой техники Whirlpool Corp. выросла на 17% на слухах об интересе германской Bosch к покупке компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 0,04% и составил 39127,8 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Amazon.com Inc. (+3,9%). Amazon стала пятой компанией в американской истории, капитализация которой превысила $2 трлн.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,16% - до 5477,9 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,49% и составил 17805,16 пункта.