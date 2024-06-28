Фондовые индексы США завершили четверг слабым повышением

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Американская экономика в первом квартале выросла на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным министерства торговли. Ранее сообщалось о повышении на 1,3%. Аналитики также прогнозировали пересмотр до 1,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. и составило 233 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 239 тыс., а не 238 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения до 236 тыс. с предварительно объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 июня, увеличилось на 18 тыс. - до 1,839 млн. Это самый высокий уровень с ноября 2021 года.

Цена акций Walgreens Boots Alliance рухнула более чем на 22%. Скорректированная прибыль аптечной сети в третьем финансовом квартале (март-май) оказалась хуже ожиданий аналитиков, при этом компания ухудшила прогноз на текущий фингод. Кроме того, главный исполнительный директор Walgreens Boots Тим Вентворт заявил, что компания закроет значительное число аптек с плохими показателями. В настоящее время сеть насчитывает порядка 8,6 тыс. аптек.

Котировки бумаг Levi Strauss & Co. упали на 15,4%. Производитель джинсовой одежды за три месяца, завершившихся 26 мая, получил выручку хуже прогноза экспертов.

Акции Micron Technology подешевели на 7,1%. Производитель чипов памяти зафиксировал чистую прибыль в третьем финквартале (март-май) и резко увеличил выручку. Однако выручка оказалась лишь немногим выше ожиданий рынка, а прогноз на текущий финквартал совпал с консенсусом.

Федеральная резервная система в среду вечером опубликовала результаты ежегодных стресс-тестов, которые показали, что крупнейшие банки США могут пережить серьезный спад в американской экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

Акции JPMorgan Chase & Co. в четверг прибавили в цене 0,9%, Citigroup Inc. - 0,5% Wells Fargo & Co. - 0,7%, Bank of America Corp. - на 0,6%.

Цена бумаг McCormick & Co. повысилась на 4,3% на новости о том, что производитель приправ получил в минувшем квартале прибыль выше ожиданий.

Котировки акций Arista Networks ушли вверх на 4% (до $347,93) после того, как аналитики Citi подняли прогнозную цену "облачной" компании до $385 с $330.

Помимо этого поднялась стоимость Alphabet Inc. - на 0,8%, Netflix Inc. - на 1%, Apple Inc. - на 0,4%, Super Micro Computer Inc. - на 7,1%, Palo Alto Networks - на 4,8%, Adobe Inc. - на 3,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Лидерами подъема выступили акции Salesforce Inc., подорожавшие на 4%, а также Boeing Co. и Amazon.com Inc. - на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 4,97 пункта (на 0,09%) - до 5482,87 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 53,53 пункта (на 0,3%) и завершил сессию на отметке 17858,68 пункта.